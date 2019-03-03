الادعاء العام الإسرائيلي: نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمراء

صرح مكتب الادعاء العام في إسرائيل، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، "تجاوز كل الخطوط الحمراء"، بعد هجومه على ممثلي الادعاء بعد صدور قرار بتوجيه اتهامات بالفساد له.

واستنكر المكتب، في بيان، انتقادات نتنياهو، الذي زعم أن التحقيقات المتعلقة به لم يتم إجراؤها "بأسلوب احترافي".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان المكتب أن: "الهجمات الشخصية التي يطلقها رئيس الوزراء بغيضة وتتجاوز كل الخطوط الحمراء".

وكانت نتنياهو اتهم اثنين من ممثلي الادعاء بالدفع من أجل اتهامه، وقال إنهما فعلا ذلك "لأسباب سياسية".

وتظاهر مئات الإسرائيليين الليلة الماضية في القدس وتل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة.

وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان المدعي العام الإسرائيلي أنه يعتزم توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو، ومن غير الواضح متى ستعقد جلسة الاستماع الخاصة بنتنياهو، وقد يستغرق الأمر عاما حتى اتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه الاتهام.

وانتقد نتنياهو توقيت إعلان قرار الادعاء، في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل القادم، وقال إنه يعتزم البقاء رئيسا للوزراء "لسنوات عديدة قادمة".