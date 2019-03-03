يتابع العالم الآن تفاصيل الأزمة المتوترة بين الهند وباكستان في كشمير، وسط ترقب لحدوث تصعيدات في الصراع التاريخي بين الجارتين، وعودته مجددًا إلى الواجهة هذا العام.

وترصد «الشروق» في هذا التقرير قصة وتفاصيل هذا الصراع التاريخي بينهما.

-تصعيد جديد في الأزمة بسبب كشمير

بدأ العام الحالي مبكرًا بالتوتر بين الطرفين، بعد أن نفذت عناصر تابعة لجماعة جيش محمد، والتي تتخذ من باكستان مقرًا لها، عملية انتحارية في الجزء الهندي من كشمير، أسفرت عن مقتل 40 جنديًا من الهند على الأقل، في 14 فبراير، وقد وصف هذا الهجوم بأنه الأكثر دموية ضد القوات الهندية في المنطقة منذ عام 1989.

القوات الهندية ردت بضربات جوية في 26 فبراير مستهدفة معسكرًا لجيش محمد داخل الأراضي الباكستانية، ليسفر عن 300 قتيل، بحسب الجانب الهندي، وسط نفي من باكستان بسقوط قتلى أو مصابين.

لكن قوات الجيش الباكستاني تعاملت مع الطائرات الهندية وأسقطت منها طائرتين، واحتجزت أحد الطيارين الهنود، قبل أن تعود لتفرج عنه، لترد الهند بإسقاط طائرة باكستانية في اشتباكات جوية، وسط مخاوف دولية من اندلاع حرب بين القوتين.

-بريطانيا والتقسيم الطائفي للبلاد

تعود جذور الأزمة بين البلدين إلى صراعهما على إقليم كشمير، والتي كانت سببًا في نشوء الكثير من التوترات بين الجارتين، منذ إعلان انفصال باكستان وحتى هذه اللحظة.

ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية وتزامنًا مع اعتزام بريطانيا منح الاستقلال للهند، التي كانت تعتبر من أكبر مستعمراتها في العالم، وافقت الإمبراطورية التي كانت تلملم أطرافها في تلك الفترة، على طلبات المسلمين بإنشاء دولة مستقلة لهم، والانفصال عن الهند، ليعلن بذلك قيام باكستان عام 1947.

كان قرار التقسيم يعتمد في الأساس على انضمام الولايات ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان، وانضمام الولايات ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند، لكن حاكم كشمير وقتها «هاري سينج»، اختار الهند في البداية، متجاهلًا رغبة السكان المسلمين، ثم تردد في حسم موقفه، مما دفع البلدين إلى حرب استمرت لمدة عامين، وواصلت تداعياتها في النشوب حتى الآن.

في عام 1949 تم تقسيم كشمير بين البلدين، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع، إذ استمر الصراع والمناوشات بين الطرفين، والتي ظهرت خلالها جماعة «جيش محمد» وأعلنت النضال المسلح لضم كشمير إلى باكستان.

-رجل واحد قاد عملية التقسيم بمفرده

كانت بريطانيا قد كلفت رجلًا واحدًا للقيام بمهمة تقسيم البلد الذي يتجاوز عدد سكانه الـ 400 مليون مواطن، وقتذاك، منهم حوالي 25% من المسلمين، وهو المحامي البريطاني سيريل رادكليف، وكانت المهلة التي منحت له للقيام بمهمته هي 5 أسابيع.

يشار إلى أن «رادكليف» قد اعتمد في قراره بترسيم الحدود بين البلد، على مستشارين لم يكونوا على معرفة جيدة بحقيقة الأوضاع، كما استند إلى خرائط وإحصائيات غير دقيقة.

استقبل الكثيرون من أبناء البلدين الوليدين قرار التقسيم بالاحتفالات، التي سرعان ما تحولت إلى حالة المشاحنات أدت إلى مقتل نصف مليون مواطن، وعبور نحو 12 مليون شخص للحدود بين البلدين الوليدين، عقب التقسيم.

يقول «رادكليف» الذي أحرق كل وثائقه قبل أن يغادر الهند، معلنًا نيته بعدم العودة مرة أخرى: «هناك نحو 80 مليونًا من البشر الغاضبين يبحثون عني، ولا أريد أن يعثروا علي».