عودة قارب صيد ياباني إلى مينائه بعد أسره في روسيا

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عاد قارب صيد ياباني، كانت سفينة دورية روسية قد احتجزته في بحر اليابان، أواخر كانون يناير الماضي، إلى مينائه في مدينة "ساكايميناتو" بمقاطعة "توتوري" اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال هيديجي كاجامي، قبطان قارب الصيد، "نيشينو مارو. رقم 68" للصحفيين بعد وصوله إلى الميناء الواقع غرب اليابان إنه "يشعر بالارتياح".

وهو أيضا رئيس شركة "كاجامي سويسان" لصيد الأسماك في منطقة "إيزومو" في مقاطعة "شيمان" المجاورة، والتي تملك قارب صيد الكابوريا.

وكانت السفينة الروسية قد احتجزت القارب في 30 يناير الماضي، بعد أن غادر الميناء لصيد الكابوريا في البحر لمدة أسبوع.

وتم إطلاق سراح القارب وطاقمه بعد أن دفعت شركة "كاجامي سويسان" مالا إلى الجانب الروسي.

وغادر القارب وطاقمه مدينة "ناخودكا" الروسية في أقصى الشرق الروسي أمس الأول الجمعة.

وتردد أن جميع أفراد الطاقم العشرة بصحة جيدة.

وشدد أحد محامي الشركة أن الطاقم لم يكن يصطاد الكابوريا في المنطقة الاقتصادية الخاصة الروسية.