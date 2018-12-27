وزير الطاقة الإيراني: لدينا خطة لتأهيل قطاع الكهرباء العراقي

صرح وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، بأن بلاده لديها خطة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق، على مدار ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأحد عن الوزير القول: "نعتزم القيام بدور رئيسي في تأهيل قطاع الكهرباء العراقي من خلال خطة على مدى ثلاث سنوات، وتم إبرام اتفاقية مع وزير الكهرباء العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران".

وتم إعلان تمديد اتفاق لتصدير الكهرباء الإيرانية إلى العراق الشهر الماضي لعام آخر.

وبشأن الديون على العراق، قال وزير الطاقة: "قمنا خلال السنوات الماضية بتصدير كهرباء إلى العراق بقيمة أكثر من ستة مليارات دولار، وتم تسديد أكثر من خمسة مليارات دولار، كما جرى اتخاذ الترتيبات المناسبة لتسديد المبلغ المتبقي، ولن توجد مشكلة في هذا الشأن".

وقال الوزير إن إيران "وفرت إمكانية تبادل الطاقة مع جميع دول الجوار ... والمثال على ذلك هو خط نقل الطاقة الثالث الذي يتم إنشاؤه الآن مع أرمينيا، ونسعى للانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري من أجل زيادة قدرة تبادل الطاقة".

ونوه وزير الطاقة إلى أن إيران تدعو المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في المنطقة، قائلا :"لدينا صحارى واسعة، وهي مصدر مناسب للغاية لتوليد الطاقة، ولدينا الاستعداد لوضع شبكة نقلنا في متناول المستثمرين ليقوموا هم بعقد اتفاقيات مع دول الجوار وتصدير طاقتهم المنتجة".

وقال :"لا يوجد من ينافسنا في هذا المجال، لأن دول الجوار التي تستورد الكهرباء من إيران ليس أمامها خيار أفضل من إيران".