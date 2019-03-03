وقف بيع تذاكر مسابقة «يوروفيجن» في إسرائيل بعد شبهات في ارتكاب مخالفات

أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية ، اليوم الأحد، أنه تم وقف بيع تذاكر مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) التي سوف تقام في إسرائيل بسبب شبهات في "مخالفات وخلل" في عملية البيع.

وقالت الهيئة، التي ستقوم ببث المسابقة للعام الجاري 2019، إنها تشتبه في أن مئات من أفضل تذاكر العرض الذي سيقام في تل أبيب قد تم بيعها إلى مسؤولين رياضيين وإعلاميين بدلا من عامة الشعب، وأشارت إلى مخاوف أثارها مراقبون.

وذكرت الهيئة أن القيمة الإجمالية لتلك التذاكر تصل إلى مئات الآلاف من الشيكل.

وأضافت أن ذلك يُظهر: "محاولة من أطراف مختلفة للتدخل في عملية البيع."

واوضحت الهيئة أنه بناء على ذلك، فإنها أمرت شركة "ليان" المسؤولة رسميا عن بيع التذاكر، بوقف البيع.

من جانبه، قال وزير الأمن العام جلعاد إردان إنه أصدر تعليمات للشرطة باتخاذ إجراء عقب ورود تقارير عن "سمسرة من وراء بيع التذاكر".

واستشهد إردان بتقارير تفيد بأن بعض الأشخاص يعيدون بيع التذاكر بسعر يزيد مرتين ونصف عن التكلفة الأصلية، وطلب من الشرطة أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لوقف هذه الظاهرة.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام في 18 مايو في مركز إكسبو بتل أبيب.

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