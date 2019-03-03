ديلي إكسبرس: 3 مطالب لدعم البرلمان لـ«بريكسيت»

كشفت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية اليوم الأحد، أن داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من حزب المحافظين أخبروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن دعمهم لخطتها للخروج في التصويت بالبرلمان مرهونة بموافقتها على 3 مطالب.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني أن 8 محامين جميعهم أعضاء في مجموعة البحوث الأوروبية (إي آر جي) -الداعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- كشفوا عن احتمالية دعم النسخة المعدلة من اتفاق ماي لخروج بريطانيا، وذلك لتجنب الخروج دون اتفاق، في الوقت الذي تبقى فيه 27 يومًا فقط على الموعد المقرر لـ "بريكست".

وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي يتفاوض فيه النائب العام جيفري كوكس بشأن التغييرات التي تركز على اتفاق شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا الشمالية، كشفت مجموعة البحوث الأوروبية عن الجوانب الثلاثة لأكثر العقبات في اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية التي يرغبون في تغييرها.

وأضافت الصحيفة أنهم دعوا إلى طريق واضح وغير مشروط للخروج من اتفاق شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا في حال فشل محادثات التجارة خلال الفترة الانتقالية لتأكيد أن المملكة المتحدة لن تظل عالقة داخل اتحاد جمركي لأجل غير مسمى، كما اقترحوا أن يكون طريق الخروج محددًا بفترة زمنية أو آلية خروج أحادية وكذلك طالبوا استخدام اللغة التي يجب أن تتجاوز مجرد إعادة التأكيد أو تفسير الطبيعة المؤقتة لاتفاق شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا بما في ذلك تغيير نصيحة كوكس القانونية حول أن اتفاق شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا في ظل الشروط الحالية سيستمر إلى أجل غير مسمى.

وكانت ماي قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم إجراء تصويت ثان بشأن "بريكست" داخل البرلمان البريطاني في 12 مارس الجاري.

يذكر أن مجموعة البحوث الأوروبية (إي آر جي) تضم مجموعة من نحو 80 من صقور "بريكست" برئاسة النائب المحافظ جاكوب ريس موج، وتضع تلك المجموعة ماي تحت ضغط هائل للخروج من التكتل الأوروبي.