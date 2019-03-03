اتحاد صناعة الأثاث الألماني يحقق مستوى قياسيا في الصادرات عام 2018

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كشف اتحاد صناعة الأثاث الألماني عن تحقيق رقم قياسي في صادرات الأثاث الألماني في عام 2018 بقيمة 10.9 مليارات يورو.

وأوضح الاتحاد ،في مقره بمدينة باد-هونف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، أن حجم الصادرات زاد بذلك بنسبة 2ر2 بالمئة مقارنة بعام 2017.

وبحسب الاتحاد، شهد السوق الصيني زيادة واضحة في استيراد الأثاث الألماني بنسبة 14.7 بالمئة، ولكن دول الاتحاد الأوروبي ظلت في الوقت ذاته أهم المستوردين الأجانب لصناعة الأثاث الألمانية بنسبة مبيعات تبلغ 70 بالمئة تقريبا.

وكانت فرنسا البلد المستورد الرئيس للأثاث الألماني، وتلتها سويسرا والنمسا وهولندا، وفقا لبيانات الاتحاد.

ولكن الاتحاد أشار إلى تراجع بريطانيا إتى المرتبة الخامسة في استيراد الأثاث الألماني، في ظل الخروج المنتظر لها من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع الاتحاد زيادة في المبيعات للعام الجاري تصل إلى 2 بالمئة.