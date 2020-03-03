 الحكومة البريطانية: نحو خمس القوى العاملة قد يصابون بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الحكومة البريطانية: نحو خمس القوى العاملة قد يصابون بفيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 2:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 2:17 م
قالت الحكومة البريطانية، أثناء عرضها لخططها للتعامل مع فيروس كورونا المتحور الجديد إن نحو خمس القوى العاملة قد يصابوا بالعدوى خلال "أسابيع ذروة" تفشي الفيروس.

مع ذلك، وصفت الحكومة تصور معدلات مرتفعة من الإصابة بالفيروس" بالسيناريو المرن".

وأوضحت الحكومة أنه في حال نقص أعداد القوة الشرطية، فأن الشرطة سوف تركز على التعامل" مع الجرائم الخطيرة والحفاظ على النظام العام".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من " المرجح للغاية" ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا.

وأضاف: "بالنسبة لأغلبية المصابين بالفيروس، هذا سوف يكون مرض غير حاد سوف يتعافون منه تماما وسريعا كما رأينا بالفعل".

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