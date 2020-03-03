رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي: مد فترة معرض كتاب قرية المعصرة بالوادي الجديد

عمرو بحر

أكد الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، أنه في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية وتدعيمًا لنجاح مشروع معرض كتاب القرية تم مضاعفة فترة معرض كتاب قرية المعصرة بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وذلك استجابة لمطالب أهالي القرية.

وقال «نبيل» إن الإقبال كان متزايدًا من جانب طلاب وطالبات مدارس التعليم الأساسي والثانوي العام والفني حيث تم بيع أكثر من 300 كتاب في اليوم الأول من المعرض، كما أن فترة المعرض ثلاثة أيام في كل قرية، وتضاعفت إلى أسبوع كامل بقرية المعصرة في ظل الإقبال الغير مسبوق، حيث ضم المعرض العديد من الكتب المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار والفئات وهو المعرض الخامس بقرى الوادي الجديد.

وأضاف أنه على جانب المعرض تم اكتشاف مواهب من الأطفال والشباب في إلقاء الشعر والغناء منهم «منار أحمد، طالبة بمدرسة المعصرة الابتدائية، التي ألقت قصيدة في حب مصر، والطالبة مريم يوسف، طالبة بالمعصرة الإعدادية التى غنت عددًا من الأغاني الوطنية، والطفل أيمن سيد أمين من ذوي الهمم، الذي أنشد عدد من التواشيح لنصر الدين طوبار والنقشبندى».

ونظمت فرقة الداخلة التلقائية للفنون الشعبية تابلوهات فنية لأهالى القرية، مشيرًا إلى استمرار تجربة معرض كتاب القرية ليشمل جميع القرى، بالإضافة إلى الاهتمام غير المسبوق بالقرية المصرية، واستمرار فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لثقافة القرية تحت شعار "قرى الوادي الجديد بين الواقع والمأمول".



