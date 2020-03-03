البحرين: الوحدات المتنقلة للفحص اليومي لكورونا تجمع 1200 عينة للقادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة البحرينية فحص 1200 شخص، وذلك عن طريق الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة، ضمن عملية الفحص اليومية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) للعائدين من إيران في شهر فبراير الماضي ، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين اليوم الثلاثاء، أن نتائج العينات أظهرت سلامة 600 شخص ممن تم فحصهم، والتأكد من خلوهم من فيروس الكورونا (كوفيد 19)، فيما يتم العمل على إظهار باقي النتائج المخبرية للعينات التي تم جمعها حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية أنها تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعملية الفحص عن طريق الوحدات المتنقلة بتزويد المواطنين الذين تقوم بفحصهم ممن يتم التأكد من سلامتهم بضرورة التزامهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية، واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي وفي غرف منفصلة لمدة 14 يوما، ومنحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا، إلى جانب متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم وسلامتهم.