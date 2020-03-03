روتاري كايرو ويست وإشراقة ينتهيان من تجميل مدرسة تحيا مصر بالأسمرات

انتهى نادي روتاري كايرو ويست برئاسة إسلام الغزولي، بالتعاون مع جمعية إشراقة للتنمية والتدريب، من تجميل مدرسة تحيا مصر 3 في حي الأسمرات بالقاهرة.

حيث تم الانتهاء من تشجير المدرسة وزراعة مساحة الأرض المحيطة لها بالنجيلة الطبيعية بمساحة 500 متر؛ لتكون ملعبا لأطفال المدرسة.

يأتي مشروع الزراعة والتشجير ضمن مبادرة "حماية الطبيعة " التي أطلقها روتاري كايرو ويست بالتعاون مع جمعية إشراقة للتنمية والتدريب، حيث تعد مشروعات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء من أهم المشروعات التي توليها المبادرة عناية ورعاية خاصة؛ نظرا لأن إقامة هذه المشروعات تعمل على تحسين نوعية الهواء وتقليل معدلات التلوث والأتربة العالقة بالهواء، وكذلك الارتقاء بجودة الهواء بما يساعد على تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين بصفة عامة وأطفال المدرسة بصفة خاصة، كما يسهم في نشر ثقافة التشجير وزيادة المساحات الخضراء بهدف زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين المظهر الجمالي للمدرسة.