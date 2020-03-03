صدور العدد 61 من مجلة «ذوات» عن الفلسفة والإرهاب

صدر حديثا العدد 61 من مجلة "ذوات" الثقافية العربية الإلكترونية الشهرية، الصادرة عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث" مخصصًا ملف العدد عن "دور الفلسفة أمام زحف الإرهاب؟!"، وهو الملف الذي أعده الباحث المغربي في مجال الفلسفة، إسماعيل الموساوي، وقدم له بمقال يحمل عنوان: "الفلسفة وسؤال الإرهاب أو "الإرهاب مُفَلْسَفاً"".

وساهم في العدد مجموعة من الباحثين العرب، وهم: الدكتورة والباحثة السورية يسرى وجيه السعيد، بمقال بعنوان: "دور الفلسفة العقلانية المعاصرة في مواجهة الإرهاب"، والباحث المغربي حمادي أنوار بمقال: "الفلسفة وسؤال الديني والسياسي"، والباحث التونسي الدكتور زهير الخويلدي، بمقال بعنوان: "دور الفلسفة في الحد من اللاتسامح الديني"، ثم الباحث والدكتور غيضان علي السيد من مصر بمقال بعنوان: "الفلسفة وقيمة التسامح (أو في ضرورة الانتقال من المطلق إلى النسبي)".

أما حوار الملف، فهو مع الدكتور والباحث العراقي علي عبود المحمداوي، وهو أحد أبرز المفكرين العرب الذين خصصوا حيزاً مهمّاً من أبحاثهم الفلسفية والفكرية لمقاربة "مشكلة الإرهاب" فلسفياً دراسة ًوتحليلاً، من خلال عمله البارز في هذا السياق "الفلسفة والإرهاب: أو في سلم السؤال وعنف الجواب "سرد في الجريمة المنظمة ضد العقل""؛ وهو يرى في حواره مع مجلة "ذوات" في هذا الملف، أن الفلسفة هي الكفيلة بتفكك البؤر التكفيرية، والتصورات الأصولية العُنفِية، وتخليص المجتمعات العربية من هذه المشاكل ذات الطابع التطرفي التي تعاني منها اليوم.

وأشار إلى أنه باستطاعتها أن تفعل ذلك من خلال حضورها الناقد، وأسئلتها المزمنة لادعاءات الصحة والحقيقة التي يطلقها الإرهابيون في أيّ مكان، من خلال تحليل مآلات الأفكار وفحصها فلسفياً بغية تجاوزها، وتخليص المجتمع من حضورها العنيف.