جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية شاملة لتقديم الخدمة الطبية لأهالي السلوم



أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية خدمية مجتمعية شاملة، برعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إلى منطقة براني- السلوم، وتستمر حتى يوم 6 مارس المقبل.



وقال الدكتور عبد المنعم فوزي، منسق عام القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، إن القافلة تضم مشاركين من كليات الطب، والصيدلة، والتمريض جامعة الإسكندرية، وكليتي الطب البيطري والزراعة جامعة مطروح، ومجموعة طلبة القادة الاجتماعيين، ومجموعة من الجمعيات الأهلية (الروان وجمعية عبد الوهاب وبنك الدواء).



وأوضح منسق عام القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية أن أعضاء القافلة قاموا خلال اليوم الأول بإجراء الفحوص الطبية وتقديم العلاج والخدمة الطبية لعدد 263 فردا في تخصصات الجلدية، والأطفال، وأمراض النساء، والصدرية والباطنة، كما تم إجراء الكشف المبكر ( ضغط وسكر ووزن )، وتقديم الارشادات والتوعية بفيروس كورونا والتهاب الكبد والضغط.



وأضاف أن القافلة البيطرية قامت بعلاج 151 حالة أغنام وماعز وأبقار، وقامت القافلة الزراعية بزيارة المزارع بمنطقة زاوية العوامة، وعددها 12 مزرعة من الزيتون والتين والشعير، وتم تحديد المشكلات التي تواجه المزارعين، وتم توجيههم بإجراء العمليات الزراعية الجيدة وتحديد المبيدات والأسمدة المطلوبة لعلاج المشاكل التي يعاني منها المزارعين هناك.



كما تم زيارة مزارع الدواجن وتوجيه المربيين في هذا المجال، وتعرف الفريق علي مدي احتياج المزارعين لوجود خطط لتسويق منتجاتهم وخصوصا التين وزيت الزيتون، وتم توزيع المساعدات على المناطق الأكثر فقرًا احياءا لمبادرة "حياه كريمة".