المنصات الرقمية تقضى على وكالة الأنباء الأسترالية

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الوحيدة فى أستراليا أنها ستغلق أبوابها بعد 85 عاما من العمل، بسبب عدم قدرتها على منافسة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الحديثة، حيث تم إبلاغ العاملين، بأن وظائفهم ستنتهى فى يونيو المقبل.

وجاء الإعلان عن إغلاق «أستراليان أسوشيتد برس» (آيه آيه بى) خلال اجتماع مع الموظفين فى مقر الوكالة فى سيدنى، حيث وصف رئيسها التنفيذى بروس ديفيدسون ذلك اليوم بـ«الحزين»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ديفيدسون إن «(آيه.آيه.بى) كانت جزءا أساسيا من الصحافة فى أستراليا منذ عام 1935، وإنه أمر يدعو للأسى أن تصل إلى نهايتها».

وستغلق الوكالة أبوابها تماما فى نهاية يونيو، بينما من المقرر فى حين ستغلق شركة الخدمات الصحفية التابعة لها «بيدج ماستر» فى نهاية أغسطس المقبل.

وأرجع بيان صادر عن الوكالة قرار الإغلاق إلى «التأثير غير المسبوق» للمنصات الرقمية التى تأخذ المحتوى وتوزعه مجانا، مضيفا: «وصلنا إلى نقطة لم يعد بإمكاننا فيها الاستمرار».

وتم إبلاغ الموظفين بأنه سيتم توفير ما بين 30 و50 وظيفة لهم فى شركتى «ناين» و«نيوز كورب استراليا»، بين أبرز المساهمين الرئيسيين فى الشركة. ويعمل فى القسم التحريرى بالوكالة الاسترالية نحو 180 شخصا.