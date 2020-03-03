(د ب أ)

شكر "بيني جانتس"، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أكثر من مليون ناخب" قدموا الدعم لحزبه "أزرق أبيض"، وذلك بعد صدور نتائج استطلاع آراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع.

وقال جانتس : "سأظل أكافح من أجلكم".

كانت ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع قد توقعت فوز حزب جانتس بما يترواح بين 32 إلى 33 مقعدا، بما يقل بأربعة أو خمسة مقاعد عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية لثالث انتخابات تجريها إسرائيل خلال عام واحد، اليوم الثلاثاء، لكن النتائج الرسمية ستعلن في غضون ثمانية أيام.