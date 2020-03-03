 الانتخابات الإسرائيلية.. جانتس يتعهد بمواصلة الكفاح بعد إعلان نتائج استطلاعات الخروج - بوابة الشروق
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الانتخابات الإسرائيلية.. جانتس يتعهد بمواصلة الكفاح بعد إعلان نتائج استطلاعات الخروج

بيني جانتس زعيم حزب كاحول لافان
بيني جانتس زعيم حزب كاحول لافان

نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 2:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 2:08 ص

 (د ب أ)

شكر "بيني جانتس"، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أكثر من مليون ناخب" قدموا الدعم لحزبه "أزرق أبيض"، وذلك بعد صدور نتائج استطلاع آراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع.

وقال جانتس : "سأظل أكافح من أجلكم".

كانت ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع قد توقعت فوز حزب جانتس بما يترواح بين 32 إلى 33 مقعدا، بما يقل بأربعة أو خمسة مقاعد عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية لثالث انتخابات تجريها إسرائيل خلال عام واحد، اليوم الثلاثاء، لكن النتائج الرسمية ستعلن في غضون ثمانية أيام.


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