حصيلة المصابين بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية بلغت 5 آلاف

أعلنت سيول عن تسجيل 477 إصابة جديدة بكورونا حتى الرابعة من بعد ظهر أمس الإثنين، و600 حالة حتى منتصف ليل، أمس الأول، مثلت النساء منها 62% لتصل حصيلة المصابين إلى ما يقرب من5 آلاف.



وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 4.812 حالة حتى منتصف ليل أمس الاثنين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وتم اكتشاف 580 حالة منهم في دايجو وكيونج-بوك، إضافة إلى حلات في مناطق متفرقة من البلاد، وإجمالي حالات الإصابة تخطى في دايجو وكيونج بوك 4 آلاف حالة، فيما مثلت نسبة النساء 62.4% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.



وارتفعت حصيلة الوفيات من 22 حالة أمس الأول، إلى 29 حالة، حيث تم تأكيد حالة وفاة صباح امس الثلاثاء في مستشفى جامعة كيه -ميونج في مدينة دايجو.



وزاد عدد الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بواقع 3 حالات ليصل إلى 34.



أما في العاصمة سيول، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة ليقترب من 100 حالة تقريبا اليوم الثلاثاء وفقا لبيانات حكومية.