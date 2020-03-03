 السماح لسفينة ألمانية بمغادرة النرويج بعد التأكد من خلوها من كورونا - بوابة الشروق
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السماح لسفينة ألمانية بمغادرة النرويج بعد التأكد من خلوها من كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 8:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 8:38 م

صرح مسؤولون نرويجيون اليوم الثلاثاء بأنه تم السماح لسفينة سياحية ألمانية بمغادرة ميناء جنوب غربي البلاد بعد أن أظهرت نتائج التحاليل لراكبين اثنين عدم إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال أولي بيرنت ثوربيورسين من بلدة هاوجيسند إن الراكبين سوف يغادران السفينة "أيدا أورا"، التي تقل على متنها 1200 راكب، وأنهما مرحب بهما للبقاء كما يريدان بالمدينة".

وكان من المقرر أن تغادر السفينة بلدة هاوجيسند امس الاثنين، ولكن المغادرة تأجلت انتظارا لنتائج الفحوصات.

وأبحرت السفينة من هامبورج في 29 فبراير الماضي في رحلة بحرية على طول سواحل النرويج.


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