تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل خمس إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا".

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء أن ثلاثة من المصابين زاروا إيطاليا مؤخرا، بينما الحالة الرابعة لشاب أمريكي كان يدرس في مدينة ميلان الإيطالية، والحالة الخامسة لسيدة كانت ترافقه.

وأشار الراديو إلى أن الحكومة التشيكية تبحث حاليا إمكانية فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من شمال إيطاليا، بعد مشاورة المفوضية الأوروبية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.