 أثناء تنظيف بندقية.. إصابة جنديين ألمانيين في إطلاق نار بالعراق - بوابة الشروق
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أثناء تنظيف بندقية.. إصابة جنديين ألمانيين في إطلاق نار بالعراق

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:02 م
أعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني في مدينة بوتسدام اليوم الثلاثاء إصابة جنديين ألمانيين في العراق جراء إطلاق نار بطريق الخطأ.
وأوضحت القيادة أن الحادثة وقعت أثناء تنظيف بندقية أحد الجنود في مقر إقامته في معسكر التاجي، عندما خرجت طلقة من البندقية جي 36 فأصابت الجنديين في الساق.

وأضافت القيادة أن " الجنديين المصابين أُجْرِيَتْ لهما إسعافات طبية فورية وهما يخضعان حاليا للرعاية الطبية، وقد تم إخطار ذويهما".

ويشارك الجيش الألماني في مهمة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، ويضطلع الجنود الألمان في العراق بمهام من بينها تدريب القوات المسلحة العراقية وذلك في إطار إسهام ألمانيا في تحقيق الاستقرار في البلاد.

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