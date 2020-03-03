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هيئة حكومية روسية: 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 10:13 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 10:13 ص
ذكرت هيئة حكومية روسية، أنه تم التأكد من وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، ومنهم أجانب.

وقالت هيئة الرقابة الحكومية،وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن المصابين هم مواطنان صينيان خرجا من المستشفى بعد تعافيهما في منتصف فبراير الماضي. و3 مصابين روس تم إجلاؤهم من سفينة Diamond Pricess، وتم وضعهم في الحجر الصحي في مدينة قازان. وهناك حالة أخرى اكتشفت يوم الاثنين الماضي لمواطن روسي عاد من إيطاليا.

وذكرت النشرة اليومية التي تصدرها الهيئة حول فيروس كورونا في روسيا، أنه يتم إخضاع جميع عابري حدود الدولة الروسية عند نقاط التفتيش لرقابة مزدوجة باستخدام معدات التصوير الحراري الثابتة والمحمولة، وخاصة الأشخاص الذين يصلون من المناطق الموبوءة، ويجري تنفيذ مجموعة من التدابير المضادة للوباء.

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