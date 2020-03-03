اليونان تمنع أكثر من 24 ألف مهاجر من دخول أراضيها بشكل غير شرعي

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء بأن قوات الأمن في بلاده منعت أكثر من 24 الف محاولة دخول غير شرعية عبر الحدود مع تركيا، وبالتالي فإنها تحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال ميتسوتاكيس خلال زيارته للحدود مع عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، " لم يعد هناك أزمة لاجئين. إنها محاولة صارخة من تركيا لاستخدام أشخاص يشعرون باليأس لتعزيز أجندتها الجيوسياسية وتحويل الانتباه عن الوضع المروع في سورية" مضيفا أن هذه الاستراتيجية "فشلت وستستمر في الفشل".

وأضاف أن " أوروبا لن تتعرض للابتراز من تركيا فيما يتعلق بقضية اللاجئين، وأننا مستعدون لدعم تركيا في التعامل مع مشكلة اللاجئين لديها وإيجاد حلول للمعضلة السورية، ولكن ليس في ظل تلك الظروف".

وأشار أيضا إلى الاتحاد الأوروبي قائلا إن "أوروبا لم تكن على المستوى المطلوب في التعامل مع أزمة الهجرة. وآمل أن هذه الأزمة سوف تكون دعوة ايقاظ للجميع من أجل القيام بمسؤولياتهم".