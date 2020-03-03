المحليات في ألمانيا: مستعدون بشكل أفضل لزيادة عدد اللاجئين ولكن في نطاق محدود

أكد اتحادان كبيران للمدن في ألمانيا أن المحليات ستكون مستعدة حاليا لاستقبال عدد كبير من اللاجئين على نحو أفضل مما كانت عليه في عام 2015، ولكن في نطاق محدود.

وقال هلموت دتي، المدير العام لاتحاد المدن في ألمانيا، ونظيرته بالاتحاد الألماني للمدن والبلديات جرد لاندسبرج، لصحيفة "باساور نويه بريسه" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن المدن لديها احتياطيات للتعامل مع ارتفاع الأعداد، إلا أنها محدودة.

وأوضح دتي أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه تم الحد من القدرات الاستيعابية السكنية التي لم يعد هناك حاجة إليها بعد تراجع اللاجئين، وطالب بفحص الحق في اللجوء للمهاجرين الوافدين حديثا، بشكل أساسي داخل مؤسسات الاستقبال في الولايات، وقال: "يجب الاقتصار على توزيع اللاجئين الذين لديهم فرص بقاء، على المدن".

وقالت لاندسبرج: "يتعين علينا فعل كل شيء من أجل الحيلولة دون تكرار ما جرى في عام 2015... نحن مستعدون بشكل أفضل اليوم لوضع مماثل لعام 2015. لدينا خبرة أكثر وأماكن إقامة أكثر".

ولكنها أشارت في نفس الوقت إلى أنه إذا جاء مليون لاجئ إلى ألمانيا، لن يمكن للمحليات التعامل مع هذا العدد، وقالت: "لن ينجح ذلك. لا نزال مشنغلين حتى الآن بعواقب 2015".