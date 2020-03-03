قناة فرنسية تعتذر عن إعلان «بيتزا الكورونا» الساخر الذي أثار غضب إيطاليا

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اعتذرت قناة تلفزيونية فرنسية بشدة لإيطاليا بعدما سخر إعلان فكاهي من بيتزا الكورونا في الدولة التي بدأت طهي البيتزا في العالم كله.

وكان الفيديو القصير الذي بثته قناة "كانال بلس" زعم أنه يروج لـ"بيتزا الكورونا.. البيتزا الإيطالية الجديدة التي ستنتشر في مختلف أنحاء العالم".

ويظهر الإعلان الفكاهي طاهياً ليس على ما يرام وهو يخرج بيتزا مطبوخة طازجة من فرن مطعم ويسعل ليبصق عليها مخاطا أخضر كإضافة كريهة لإضافات البيتزا العلوية.

وفي ظل مواجهة إيطاليا أسوأ تفشي لفيروس كورونا في أوروبا وتسجيلها 52 حالة وفاة، لم يجد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في الإعلان أي فكاهة.

وكتب دي مايو على موقع فيسبوك "يمكن أن أتفهم السخرية، يمكن أن أتفهم أي شيء ولكن السخرية من الإيطاليين بهذا الشكل، في ظل حالة الطوارئ التي نواجهها بسبب فيروس كورونا، فهي أمر ينم عن عدم الاحترام على الإطلاق".

وأضاف أنه تم إبلاغ السفارة الإيطالية في باريس بالقضية.

وقال القناة الفرنسية في بيان "كانال بلس تعرب عن اعتذارها لأصدقائنا الإيطاليين" واعترفت أن الفيديو جاء "بذوق سيء للغاية، خاصة في السياق الراهن".

وأضافت أنها سترسل رسالة اعتذار للسفير الإيطالي لدى باريس.