الإكوادور: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 7 حالات



أعلنت وزارة الصحة في الإكوادور ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى سبع حالات، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن الحالة الجديدة كانت على صلة بحالة الإصابة الأولى التي تم تسجيلها في البلاد، مشيرة إلى أنه تم وضع 177 شخصا تحت الملاحظة بسبب صلتهم بحالة الإصابة الأولى.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).