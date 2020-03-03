تُضايف ريميليا مانديرا، سليلة قبيلة "كوفان" التي تسكن في الأمازون، ضيوفها الجالسين في مجلس إكوادوري من المقاعد المتأرجحة على أرضية خشبية، وعندما تُقدم شراب التشيكولا المميز لأهل تلك المنطقة، يتضح أن الماء الذي أُعد منه ليس ماء النهر المعتاد، بل هو ماء جلبته ريميليا من الخزانين المُعدان لتنقية مياه الأمطار والموصولين بحنفية مطبخها.

تقول ريميليا، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنها صنعت الخزانين بجانب بيتها منذ 3 سنوات، حينما جعل التلوث استخدام ماء النهر أمرا مستحيلا، فهي تستخدم مياه الأمطار المُخزنة للشرب والطهي وغسل المواعين.

وليست ريميليا وحدها من تقوم بذلك، فهناك أكثر من 6000 شخص في حوالي 80 قرية تمتد على مسافة 5 ملايين فدان من الإكوادور وكولومبيا وبيرو، يستخدمون تلك الخزانات.

وتأوي تلك المنطقة من الأمازون القبائل الأصلية مثل الكافون وسخويا وورون وسيانا.

ويقول خوزيه كرايانو، جار ريميليا في قريتها ببوري، إنه خلال الأيام المطيرة يكون استخدام الخزان ممتازا، ولكن إذا مر أسبوعين من الجفاف، فإنه يصبح غير مجدي ويحين وقت اقتراض الماء من الجيران الذين لم تنفذ خزاناتهم بعد.

ويضيف خوزيه، أن ماء المطر المخزن يُستخدم فقط للشرب والطهي؛ لعدم إهداره، أما المُهمات الأخرى كغسل الثياب والاستحمام، فيجوز حينها استخدام مياه نهر أجوريكو أو نبع بابوري.

ومنذ 60 عاما، لم يكن السكان المحليون بحاجة لشرب مياه الأمطار وهم لديهم أنهار وجداول وقنوات غابات الأمازون العذبة، ولكن عقود من عمل الشركات النفطية تخللها سكب ملايين براميل النفط في الأنهار، جعلت شمال شرقي الأمازون في مشكلة بيئية حقيقية.

وليست حياة ريميليا المستضيفة لأقربائها بتلك السعادة، فبحسب كلام زوجها إميرجايلدو، فقد مات ابنين لهما بسبب التسمم من المياه، مضيفا أن كل شيء تبدل بعد وصول شركات النفط.

وإلى جانب قيام شركات النفط باحتلال أراضي السكان الأصليين ومحو كثير من الغابات التي كانت أساس تراثهم وبيئتهم، سببت تلوث التربة والمياه وما فيها من أسماك؛ لتكون المحصلة بتلك المنطقة معدلات عالية للإصابة بالسرطان ومعدلات إصابة الأطفال باللوكيميا وكذلك كثرة ظهور العيوب الخلقية في مواليد المنطقة.

وتقول لاستينا، إحدى المقيمات بنفس القرية، إنها تتذكر أكبر تسربا نفطيا بالنهر، فحينها -حسب قولها- كان للسمك رائحة نفطية بدلا من الزفارة المعتادة، ولكن الأهالي لم يجدوا مفرا من أكله، فمرض الكثيرين، ومنذ ذلك الوقت توقفت لاستينا وأسرتها عن شرب ماء النهر تماما.

وتشرف منظمة الماء النقي "كلير ووتر"، على مشروع خزانات الأمطار؛ لتدرب أفراد القبائل على كيفية عمل الخزانات والحفاظ عليها وصيانتها.

ومن إيجابيات مبادرة الخزانات، أنها عززت التعاون بين قبائل المنطقة ليتكون حلف "سيبو".

ويقول هيرنان بياجواي، مدير الحلف، وهو من قبيلة سيخويا، إن التعاون هو السبيل الأمثل للتصدي للمشكلة وحلها.

وعبر سنوات، تم تطوير تلك الخزانات لتكون على شكل خزان علوي بسعة 300 جالون، يحوي فلترًا من الرمل بـ4 طبقات، مهمته قتل الجراثيم وتفكيك المكونات العضوية واحتجاز العناصر الملوثة، قبل أن ينتقل الماء لخزان سفلي بنفس السعة، والذي يتم سحب الماء منه بالحنفيات للاستهلاك.

ويقول ميج أندرسون مدير "كلير ووتر"، إن الحل الأفضل حين تسمم مصدر الماء الطبيعي بمثل تلك الغابات هو الاستفادة من مناخها الممطر وتجميع الأمطار وتنظيفها للشرب.

وأضاف أندرسون، أن مبادرة الخزانات جاءت بمثابة رد فعل ساخط على فشل عقدين من الحراك القانوني ضد الشركات النفطية، فبعدما تمت مقاضاة شركة "تكسيكو" الأمريكية عام 1993، قررت المحكمة الأمريكية أن تحال القضية لدولة الإكوادور، والتي بدورها أجلت النطق بالحكم لـ10 سنوات منذ استلامها للقضية؛ نظرا لأن الشركة بيعت لأخرى تسمى "شيفرون".

وفي عام 2011، تم الحكم على "شيفرون" بدفع 9 مليارات دولار تعويض للسكان الأصليين، ولكنها استأنفت الحكم بمحاكم دولية أخرى؛ لتحكم لهم محكمة مقرها في هولندا ببطلان الحكم الإكوادوري في عام 2018.

ويضيف أميرجايلدو أنه في عام 2011 وبعد اليأس من فائدة الحراك القانوني، قام بصحبة أندرسون باستطلاع رأي السكان المحليين حول أكثر شيء يحتاجونه، وكانت الإجابة بالحاجة للماء النظيف، فكانت حينها المبادرة لتوفير ماء آمن يشربه الأهالي.