وزير الداخلية التركية: أكثر من 130 ألف مهاجر عبروا إلى اليونان

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان تجاوز 130 ألفا حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب الوزير التركي، على موقع تويتر "حتى الساعة 09:15 صباح الثلاثاء، وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألفا و469 مهاجرا".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قال إن بلاده، التي تستضيف 6ر3 مليون سوري، "ليس لديها خيار آخر سوى تخفيف جهودها لاحتواء ضغط تدفق اللاجئين، بعد التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية".

وصعدت تركيا من موقفها بعد مقتل نحو 36 من جنودها وجرح العشرات في غارات جوية في شمال غرب سوريا الخميس الماضي.