إيمان محمودأعلن منظمو مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) 2020، عقد مؤتمر صحفي الإثنين المقبل للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة بأحد الفنادق الشهيرة بالزمالك.

ومن المقرر أن تقام النسخة التاسعة من المهرجان خلال الفترة من 20 مارس وحتى 10 أبريل المقبل، وتحمل العديد من المفاجآت حيث تشهد مشاركات عالمية من مختلف دول العالم.

يذكر أن المهرجان انطلق في عام 2012، وهو متخصص في تقديم الفنون المعاصرة، ويضم عدة عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية، بمشاركة مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين.