اتفاق تونسي أمريكي على ضرورة استئناف المسار السياسي في ليبيا برعاية أممية

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة استئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار ودفع الجهود في اتجاه إيجاد حل ليبي ليبي يضمن تسوية سياسية دائمة للصراع الدائر في هذا البلد.

كما تطرق اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء إلى مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث جدد الوزير التونسي التأكيد على تميز علاقات الصداقة والتعاون التونسية-الأمريكية منوها بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات.

وأثنى وزير الخارجية التونسي على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده في مواجهة التحدیات الاقتصادیة والتنمویة والأمنیة، وعلى الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين، مذكرا بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية الأمريكية التي انعقدت في تونس يوم 7 فبراير الماضي.

وأكد الوزير على أهمية مواصلة إثراء أطر التعاون المتميزة بين البلدين، لا سيما في المسائل ذات الأولوية لتونس على غرار التعاون العسكري وتأمين الحدود والتنمية في الجهات الداخلية وتوفير فرص عمل للشباب من أصحاب الشهادات العليا، إضافة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة على غرار تكنولوجيات المعلومات.

من جهته، أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده للخطوات الهامة التي قطعتها تونس في مجال الانتقال السياسي وإرساء دولة القانون، مؤكدا التزام الولايات المتحدة مواصلة مساعدة تونس على تركيز دعائم مؤسساتها الديمقراطية ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تعترضها.

وأبدى الجانبان حرصهما على دعم مبادئ السلم والأمن الدوليين وأعربا في هذا المجال عن عزمهما مواصلة التنسيق والتعاون في مجلس الأمن الدولي في إطار عضوية تونس غير الدائمة في المجلس للفترة 2020_2021.