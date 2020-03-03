ألمانيا: تفتيش منازل يمينيين متطرفين في ثلاث ولايات

قامت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، بتفتيش 12 منزلا ليمينيين متطرفين مشتبه بهم في ولايات شليزفيج-هولشتاين وسكسونيا السفلى وهيسن.

وأوضح الادعاء العام في مدينة فلنسبورج بولاية شليزفيج-هولشتاين والمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بالولاية، أنه يشتبه في أن 12 شخصا مشتبها بهم انضموا في يوليو عام 2019 وأشخاص آخرون في مدينة باد زجبرج، لجماعة "دائرة آريان ألمانيا".

وبحسب البيانات، تهدف هذه الجماعة إلى إلحاق إصابات جسمانية بآخرين بدافع كراهية الأجانب وكذلك إلى إلحاق أضرار بالممتلكات، بالإضافة إلى جرائم جنائية.

ولكن المتحدثة باسم الادعاء صرحت بعدم وجود معلومات حاليا عن التخطيط لشن هجمات، وأوضحت أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 19 و57 عاما.

وأضافت المتحدثة أنه تم التحفظ على وسائط تخزين بكميات كبيرة أثناء عمليات التفتيش، كما تم العثور على مخدرات وبعض الأشياء التي تقع تحت طائلة قانون الأسلحة والذخائر.

يُذكر أن بعض الأشخاص الذين شملهم التفتيش كانوا معروفين بالفعل في الماضي بانتهاكات لقانون الأسلحة والذخائر وبارتكاب جرائم معادية للأجانب.