إلقاء عبوة ناسفة على منزل في أيرلندا الشمالية

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(د ب أ)

قالت الشرطة في أيرلندا الشمالية إن عبوة يشتبه أنها ناسفة ألقيت على منزل في العاصمة بلفاست يوم الاثنين.

ووقع الحادث مساء الاثنين في شرقي بلفاست، وفقا لما ذكرته ادارة شرطة ايرلندا الشمالية في بيان لها.

وقالت الشرطة "تم القاء ما يعتقد انه عبوة ناسفة على منزل مما تسبب في نشوب حريق صغير في غرفة المعيشة."

وقالت الشرطة إن المنزل كان خاليا وقت وقوع الحادث وتم إطفاء الحريق. وطلبت الشرطة الحديث مع أي شهود ربما رأوا الحادث.

وعانت أيرلندا الشمالية من الصراع الطائفي لعقود فيما سعى القوميون الكاثوليك إلى أيرلندا متحدة وسعى الاتحاديون البروتستانت إلى البقاء في المملكة المتحدة.

وعقب عملية سلام أدت إلى تقاسم السلطة في المنطقة، انهى الجيش الجمهوري الأيرلندي رسميا حملته العنيفة في 2005.

ولكن العديد من الجماعات الصغيرة من الجمهوريين المنشقين مازالت تنفذ هجمات وتزعم أنها تمثل الجيش الجمهوري الأيرلندي .