يعقد اتحاد الأطباء العرب، مؤتمره السنوي الـ 45، في الفترة من 5 – 7 مارس الجاري، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية، وبالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية تحت عنوان "رعاية صحية آمنة مستدامة.. عودة للمستقبل".

وذكر بيان صادر عن اتحاد الأطباء العرب اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يستعرض في يومه الأول عبر مجموعة من المتخصصين والخبراء؛ الجهود الدولية والمصرية في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة.

كما يعرض المؤتمر في اليوم ذاته أحدث بروتوكولات علاج مرض السكر، والذي يهتم به الأطباء من كافة التخصصات، نظرا لانتشار المرض وتعدد تأثيراته على صحة الإنسان، ومضاعفاته على جميع أجهزة الجسم، وخلال اليوم الأول أيضا، تعقد جلسة خاصة حول صحة المسنين وموضوعات حيوية حول شيخوخة ناجحة، وكيفية الوقاية من أمراض (الزهايمر) والعلاج المتكامل لكبار السن.

وفي يومه الثاني، يستعرض المؤتمر في جلسته الأولى، أمراض الكبد الفيروسية، والتجربة المصرية في مكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي (C)، والدروس المستفادة من مبادرة 100 مليون صحة؛ للفحص والاكتشاف المبكر للمرض، وجهود علاج المرض، ودور التوعية الصحية في الوقاية.

وتتناول الجلسة سبل علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي في الحالات المتقدمة التي يصاحبها تليف في الكبد.. وتناقش الجلسة الثانية؛ موضوع سلامة المرضى.

أما فاعليات الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر، فتشمل قضايا هامة أبرزها؛ الإجراءات الـ 5 للسلامة الدوائية بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، والوضع في منطقة الشرق الأبيض المتوسط فيما يخص سلامة المرضى، وتلقي الضوء على التوقعات المستقبلية لتبني سياسات سلامة المرضى بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وتتناول الجلسة ذاتها؛ الأخطار التي تهدد العالم فيما يخص الميكروبات المقاومة للأدوية، والجهود الدولية، والبروتوكولات الطبية للحد من تطور هذه المشكلة.

وللأهمية البالغة لخطر فيروس (كورونا المستجد) الذي بات يهدد العالم، خصص المؤتمر جلسة خاصة بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث" تتناول خريطة التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والإجراءات المطلوبة للحد من انتشار المرض، وضمان استعداد المنظومة الصحية للتعامل مع الأزمة.

وتتضمن الجلسة محاضرة علمية عن فن التناول الإعلامي للمخاطر البيولوجية؛ خاصة فيروس كورونا، الذي تزداد خطورته يوما بعد يوم.

كما يضم اليوم الثاني للمؤتمر فاعلية موازية لأنشطة المؤتمر، حيث يستضيف معهد معتمد واتحاد الأطباء العرب، مسابقة عام 2020 بين أطباء الجهاز الهضمي والأمراض المتوطنة، والتى تقوم بها الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

وخصص اليوم الثالث للمؤتمر السنوي لاتحاد الأطباء العرب جلسة عن فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز.. كما يناقش في اليوم ذاته جلسة خاصة حول محو الأمية الصحية وكيفية توصيل المعلومات التي تتعلق بالصحة لجميع المواطنين، بغض النظر عن المستوى التعليمي والثقافي، بحضور الدكتور عدنان الحلبي قادما من فرنسا.