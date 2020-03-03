رئيس جامعة طنطا: استضافة كبار جراحي العالم لخدمة مرضى الدلتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علاء شبل

أكد الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة علي تحقيق الاستفادة القصوى من التطورات الحديثة فى القطاع الطبي من خلال مد جسور التعاون مع كبرى الجامعات العالمية واستقدام الخبراء الأجانب.

كما كشف عن عقد ورش عمل لتدريب شباب الجراحين ونقل الخبرات الأجنبية لأطباء مستشفيات طنطا الجامعية، والسعي نحو تقديم أفضل خدمة طبية على أعلى المستويات لجميع المرضي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وفق معايير الجودة العالمية المتعارف عليها بما يضمن مواكبة الارتفاع الكبير من المترددين عليها فى محافظات الدلتا المختلفة.

وأضاف "غنيم"، أن مستشفيات جامعة طنطا تعمل وفق خطة شاملة طويلة الأجل، لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية تزامنًا مع رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك في أعقاب استقبال الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، للخبير الإنجليزي البروفيسور جيمس جوساج استشاري ورئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي العلوي بمستشفى سان توماس بلندن.

يذكر أن الخبير الإنجليزي نجح في إجراء جراحة نادرة بالمجان لارتجاع بالمريء بالمنظار لشابة في الثلاثين من عمرها، بمشاركة فريق طبي من أساتذة طب طنطا، حيث أشاد بالمستشفى التعليمي العالمي لتوافر كافة التجهيزات الخاصة لإجراء مثل هذه العمليات، وتوافر البنية التحتية وآلات المنظار وغرف العمليات، وكذلك العنايات المركزة الجراحية لاستقبال ومتابعة الحالات بعد إجراء الجراحة.

شهد اللقاء الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعدالدين أبو العينين مدرس جراحه الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعه طنطا.