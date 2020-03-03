سامح شكري: مشكلة بيان إثيوبيا بشأن مفاوضات السد هى الإيحاء



ملكية إثيوبيا للسد لا يتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها

مطالبة الجانب الإثيوبي بمزيد من الوقت للتدارس يضع علامة استفهام لأنها ليست قضية مفاجئة

هديل هلال

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن أخطر ما يتعلق ببيان وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020 هو الإيحاء.

وأضاف «شكري» خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «القناة الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن البيان تصريح من إثيوبيا لخرق التزاماتها باتفاق المبادئ، مشيرًا إلى أنه اتفاق تم ووقعت عليه إثيوبيا بشكل واضح.

وأوضح أن إثيوبيا قطعت التزامًا بعدم بدء الملء أو التشغيل إلا بعد الاتفاق على القواعد الحاكمة لذلك، مؤكدًا على أن ملكية إثيوبيا للسد لا يتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن الملء أو التشغيل بدون الاتفاق مخالفة للقانون الدولي والعرف الدولي والممارسة الدولية في إدارة الأنهار العابرة للحدود، ذاكرًا أن البيان الإثيوبي يعرب عن نية الخرق.

ولفت إلى أن مطالبة الجانب الإثيوبي بمزيد من الوقت للتدارس يضع علامة استفهام لأنها ليست قضية مفاجئة، متابعًا: «انخرطنا في مفاوضات على مدار أربعة أشهر ماضية، وهي كافية لمراجعة الأمور، الأمر ليس مفاجئا والاحتياج في هذا الوقت المتأخر أمر يدعو للاستغراب».

وأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020 والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات.

وقال بيان مشترك إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.