باحثون يلقون نظرة «لا تتكرر» على أرشيف الفاتيكان لحقبة الحرب العالمية الثانية

في الوقت الذي فتح فيه الفاتيكان محفوظاته المتعلقة بالبابا بيوس الثاني عشر، بابا الفاتيكان إبان الحرب العالمية الثانية، والذي اتُهم بالإخفاق في مواجهة ألمانيا النازية بشأن الهولوكوست (المحرقة)، يسعى باحثون من مختلف أنحاء العالم إلى اكتشاف الحقيقة في ملايين الوثائق.

سوزان براون فليمنج هي واحدة من خمسة باحثين في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة في واشنطن، والتي سوف تلقي نظرة متعمقة فيما تسميه "أرشيف المحرقة الذي لا يزال مغلقا الأكثر أهمية".

وبدأت سوزان البحث في الموضوع قبل 25 عاما، وكان من المقرر أن تصل إلى الأرشيف أمس الاثنين للمرة الأولى، لكنها قررت تأجيل رحلتها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد المتحور (كوفيد-19) في أنحاء أوروبا.

وقالت في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم أفكر في أن هذا سيحدث على الإطلاق في حياتي. إنها فرصة تأتي مرة واحدة في العمر وفريدة تماما. أعتقد أننا جميعا نريد الوصول إلى نفس الشيء. نحن جميعا نريد معرفة الحقيقة. وبدون الوصول إلى السجلات، لا يمكنك أن تفعل ذلك".

وردا على سؤال حول نوع الوثائق الذي سوف تهتم بالاطلاع عليها، قالت سوزان إنها "تهتم بأمور متباينة بداية من الأعمال اليومية العامة للكرسي الرسولي إلى الشؤون الخارجية ووزارة الخارجية - على سبيل المثال لا الحصر. وأوضحت أنه يمكن أن يكون هناك صور فوتوغرافية، والكثير من الرسائل الشخصية، والبرقيات الرسمية، ومحررات للخطابات والمسودات".

وقالت "هناك علامات وضعها أوجينيو باتشيلي (اسم بيوس الثاني عشر عند الولادة) على الكلمات، يشطب كلمات، ويضيف في تقارير من الخارج، ويحدد مختارات من الصحف، كل شيء هناك. إنها رائعة".

أما فيما يتعلق بما إذا كان هناك أمل في العثور على "دليل دامغ" في الأرشيف، قالت سوزان: "أعتقد أنه سيكون هناك "أدلة دامغة" متعددة تظهر على مدار عدة سنوات. أعتقد أننا سوف نرى الكثير من التقارير الإخبارية في الأشهر الست المقبلة. لكن العمل الجماعي القوي حقا سوف يستغرق سنوات. نتطلع لإعداد سيرة ذاتية منقحة ومسؤولة حقا لبيوس الثاني عشر خلال ثلاث إلى خمس سنوات على أقل تقدير. هذا هو أرشيف المحرقة الذي لا يزال مغلقا الأهم في العالم.

وعن رأيها في البابا بيوس الثاني عشر الآن وما إذا كانت تتوقع أن يتغير هذا الرأي، قالت الباحثة إن "بيوس الثاني عشر كان رئيس دولة (الفاتيكان)، ورئيس حكومة (الفاتيكان)، لكنه كان أيضا رئيسا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية العالمية. كان يتحمل هذا الدور الأخلاقي ويتحمل هذا الدور السياسي، وهذا ما يجعل تقييمه مثيرا للجدل للغاية، وحساسا للغاية بالنسبة للناس".

وقالت سوزان إنه: "إذا كان المرء كاثوليكيا فعليا – مثل حالي – فإن السؤال هو: ما هو التوجيه الأخلاقي الذي أتلقاه هنا؟ أما كمؤرخ أو باحث سياسي، فهناك مجموعة مختلفة تماما من الأسئلة. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نبدأ بهذا التوتر المركزي الذي كان يدركه بالتأكيد. لقد اتخذ القرارات، وحدد الأولويات، ووجه تعليمات، ولم يقدم تعليمات في حالات أخرى. ماذا كانت تلك القرارات؟ ماذا كانت تلك التعليمات؟ ماذا كانت أولوياتهم؟ يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن ذلك".

وأشارت إلى أنه "بسبب خطوات عملية تطويب بيوس الثاني عشر، فقد علقنا في حالة من الجمود بين المؤرخين والناس العاديين الذين يريدون أن يقولوا: لقد أنقذ مئات الآلاف من اليهود. إنه قديس. ثم لدينا رأي الطرف الآخر: لقد كان متعاطفا مع النازية، وهو بالتأكيد لم يكن كذلك . أعتقد أن هناك الكثير سوف نجده في المنتصف".

وردا على سؤال حول ما ينبغي على الفاتيكان فعله حيال إعلان قداسة بيوس الثاني عشر، قالت الباحثة: "أعتقد أن ما توصل إليه المتحف (في واشنطن) في عام 2009 يقف اليوم: فتح المحفوظات هو الخطوة الأولى الحاسمة والآن نحتاج إلى وقت لتقييمها".

وفتح الفاتيكان أمس الاثنين محفوظات البابا بيوس الثاني عشر، وهو حدث ينتظره عن كثب مؤرخون يبحثون عن رؤى جديدة حول استجابة الكنيسة الكاثوليكية بشأن المحرقة.

يُذكر أن المسألة مثيرة للجدل إلى حد كبير، حيث يواجه بيوس الثاني عشر، الذي استمرت باباويته من عام 1939 إلى عام 1958، اتهاما بإبداء اللامبالاة تجاه مذبحة اليهود، والإخفاق في التحدث ضد الديكتاتور النازي أدولف هتلر.

ولا يمكن لغير الأكاديميين الاطلاع على أرشيف الفاتيكان.