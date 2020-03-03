واشنطن تحذر من التدخل الخارجي في الانتخابات عشية الثلاثاء الكبير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

أصدرت وزارات وهيئات حكومية أمريكية بيانا مشتركا نادرا، عشية الانتخابات التمهيدية المقررة فيما يعرف بـ "الثلاثاء الكبير"، حذرت فيه من التدخل الخارجي في الانتخابات.

وحذرت الولايات المتحدة الأطراف الخارجية من أنها ستواجه عواقب في حالة التدخل، وحثت في الوقت نفسه المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر.

وجاء في البيان الصادر عن ثماني جهات حكومية مختلفة بينها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ومجتمع الاستخبارات أنه "يتعين على الأمريكيين أن يظلوا واعين بمواصلة الأطراف الخارجية محاولة التأثير على الشعور العام ومحاولة تشكيل تصورات الناخبين".

وأضاف البيان أن الاطلاع الجيد والحذر أفضل دفاع في وجه التضليل المعلوماتي.