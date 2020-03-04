 محكمة أوروبية ترفض محاولة الانفصاليين الكتالونيين للحصول على مقعد بالاتحاد - بوابة الشروق
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محكمة أوروبية ترفض محاولة الانفصاليين الكتالونيين للحصول على مقعد بالاتحاد

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:46 م

رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الجهود التي بذلها الزعيم الانفصالي الكتالوني المسجون أوريول جونكيراس، لاستعادة مقعده في البرلمان الأوروبي مؤقتًا - إلى جانب حصانته القانونية - في الوقت الذي تنظر فيه في الطعون التي رفعها بشأن المسألة.

ويقضي جونكيراس عقوبة السجن لمدة 13 عامًا في إسبانيا لدوره في استفتاء عام 2017 حول استقلال كتالونيا والذي اعتبرته مدريد غير قانوني.

وكان قد تم انتخاب جونكيراس لعضوية البرلمان الأوروبي في 26 أيار/مايو من العام الماضي، ولكن تم منعه من شغل مقعده بسبب الإجراءات القانونية ضده.


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