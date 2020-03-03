ماليزيا: 7 إصابات جديدة بكورونا وعدد المصابين يصل إلى 36 حالة

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أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء الماليزي الجديد محيي الدين ياسين، اليوم الثلاثاء، عن ظهور 7 حالات جديدة مصابة بفيروس"كورونا" المستجد في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن عدد المُصابين وصل إلى 36 حالة، تماثل 22 شخصا منهم للشفاء.