حاكم ولاية نيويورك: حالة الإصابة الثانية بكورونا في الولاية زار ميامي

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم الثلاثاء أن المصاب الثاني بفيروس كورونا المتحور في الولاية سافر إلى ميامي قبل تسجيل إصابته.

وأضاف كومو أن المصاب بالفيروس يتلقى العلاج حاليا، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

يذكر أن حالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تأكدت أمس الأول الأحد، وهو ذات اليوم الذي شهد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في ولاية نيويورك.

وسجلت مؤسسة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" حالات إصابة في ولايات مختلفة من بينها كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.

وحذرت المؤسسة من مخاطر متزايدة في مناطق معينة، ولكنها أضافت أن معظم الأشخاص في الولايات المتحدة لا يواجهون سوى "خطرا محدودا فى الوقت الراهن " فيما يتعلق بالتعرض للإصابة.