محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إسبانيا لبحث التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رامون خيل - كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة، وذلك للتعارف وبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين وإقامة اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات، بحضور جونثالو مونيوث لوبيث سكريتر أول القائم بالشؤون القنصلية.



وأكد المحافظ، أن العلاقات المصرية الإسبانية قوية، وتربط البلدين استثمارات كبيرة تصل إلى مليار دولار، موضحًا أن الإسكندرية تعد من أكبر محافظات مصر ويوجد بها مايقرب من 16 شركة إسبانية.

وأشار الشريف، إلى أن الإسكندرية بها عدد كبير من رجال الأعمال والغرفة التجارية، والتي من الممكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات بين الجانبين، خاصة أن الإسكندرية وبرشلونة وقعتا اتفاقية تآخي عام ٢٠٠٨ ونتمنى تفعيلها في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى تمته المحافظة بمقومات اقتصادية وسياحية، فضلا عن إقامة العديد من المشروعات القومية بها التي سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقال سفير إسبانيا، إنه خلال زيارته للإسكندرية التقى بعدة رجال أعمال للوقوف على فرص التعاون بين الجانبين، خاصة أن الإسكندرية من أكبر مدن البحر المتوسط وبها فرق استثمارية كبيرة، ولفت إلى رغبته لعمل برنامج رحلة سياحية قبل نهاية العام لبعض رجال الأعمال الأسبان، للوقوف على أوجه التعاون، وهو مارحب به المحافظ وأكد على تقديمه كامل الدعم لزيادة التعاون بين الجانبين.