محافظ الغربية: توقيع بروتوكول لجمع وتدوير المخلفات بمركز ومدينة زفتى

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وقّع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة الغربية لتحسين وتنمية البيئة، ممثلاً عنها المستشار أحمد عبد العظيم الخشن؛ وذلك للقيام بأعمال جمع وتدوير المخلفات (قمامة منزلية ومخلفات حيوانية وزراعية) بنطاق مركز ومدينة زفتي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وشملت بنود البروتوكول جمع القمامة من المنازل والمحال التجارية مقابل اشتراك شهري وإقامة مصنع لتدوير تلك المخلفات، بالإضافة إلى نقل المرفوضات إلى المدفن الصحي بالسادات.

وأكد الدكتور أحمد عطا أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة للحفاظ على نظافة الشوارع بصفة مستمرة ومنع حدوث أية تراكمات.

كما أوضح المحافظ أنه يجري العمل على تعميم منظومة الجمع السكني بجميع المراكز والأحياء، مشيراً إلى أنه تم تطبيقها فعلياً بحي ثان طنطا ويجري تطبيقها بمركز زفتي.