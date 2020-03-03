«الشروق» تحاور أول مصرية تقف على مسرح «برودواى»: فخورة بجذوري المصرية

أحلم بتقديم «سيدتى الجميلة» فى دار الأوبرا.. رامى مالك ألهمنى فى «بوهميان رابسودى» وأجنى حصاد مجهود سنوات

فخورة بمشاركتى فى كسر الصورة النمطية للممثلين العرب فى الخارج

صناعة الفن فى أمريكا تشهد تغييرًا كبيرًا لصالح ذوى البشرة الملونة

قدمت عروضًا مسرحية كثيرة «مجانًا» وأتمنى التمثيل أمام الشاشة



احتفت مواقع التواصل الاجتماعى مطلع فبراير الماضى، بتقرير نشرته «واشنطن بوست» عن أول ممثلة أمريكية من أصل مصرى، تقوم بدور البطولة فى مسرحية «سيدتى الجميلة»، التى تعرض على مسرح برودواى.

شيرين أحمد، مصرية تبلغ من العمر 26 عاما، ولدت فى أمريكا بعدما هاجر والدها من الإسكندرية، وتزوج من مدرسة أمريكية الأصل تعمل مدرسة، وشغفت بالتمثيل والغناء فى سن صغيرة، وتؤدى شخصية «إليزا دوليتل» بائعة الزهور التى تمكنت من الارتقاء لتكون سيدة من الطبقة الراقية.

«الشروق» حاورت شيرين أحمد لمعرفة كواليس مشوارها الفنى حتى حصلت على دور البطولة فى المسرحية التاريخية بعد سنوات العناء والمحاولات فى مسارح الهواة لإثبات موهبتها وقدراتها التمثيلية والغنائية، والمعوقات التى واجهتها كامرأة من أصل عربى لا تتوافر لها الكثير من الفرص للنجاح. وإلى نص الحوار:

< كيف تشعرين كونك أول ممثلة من أصل عربى تقف على مسرح برودواى؟

ــ فى البداية كنت سعيدة بحصولى على فرصة حقيقية فى عالم النجومية بعد سنوات من التعب والمحاولات، ثم أدركت أننى أول ممثلة من أصل عربى تحظى بهذه الفرصة، وفخورة بقدرتى على كسر الصورة النمطية عن الممثلين العرب خاصة فى مجال المسرح.

بهذه الفرصة سأتمكن من إظهار صورة مشرفة عن الممثلين العرب فى الخارج، خاصة أن عددنا ليس كبيرا، ونواجه كثيرا من الصعوبات للابتعاد عن الأدوار المحدودة المتاحة لنا.

< هل أصابك ضرر من الصورة النمطية؟

ــ نتعرض للتصنيف والتقليل فى مجالنا هنا، والصورة النمطية أصابتنى بأضرار كثيرة فى البداية وحصرتنى فى أدوار معينة، لذا ما أعجبنى فى سيدتى الجميلة، أننى أقدم دورا لا علاقة له بدينى أو جنسيتى.

لكن الوضع الآن تغير كثيرا، وأتمكن من جولات المسرحية حول الولايات الأمريكية من إبراز صورة مختلفة عن الممثلين الشرق أوسطيين، وأصبح ذوو البشرة الملونة يلقون معاملة أفضل ويقيمون بمعايير منصفة عن سابقا خاصة فى برودواى.

< اختار لك والدك اسما عربيا.. هل سبب لك أزمات؟

ــ نعم.. واجهت كثير من المصاعب بسبب اسمى، وكبنت شرقية واجهت كثيرا من الرفض فى البداية، لكن الصناعة تتغير والأمور أصبحت أفضل، بل هناك دعم خاص موجها للنساء فى هذه الآونة.

< ماهى الصفات المشتركة بينك وبين شخصيتك فى سيدتى الجميلة؟

ــ أشترك مع إليزا دوليتل فى كونها صانعة لقصتها وقائدة لمشوار حياتها، والحياة ليست ممهدة أمامها بل سعت وبذلت كثير من الجهد للارتقاء.

< هل قصدتِ تولى مهمة تغيير الصورة النمطية عن العرب؟

ــ كونى جزءا من تغيير الصورة النمطية والسائدة عن الممثلين العرب، أمر عظيم، لكنى لم أكن أقصده فى البداية، فعندما كنت أدرس الشخصية وأشارك فى التدريبات المسرحية أدركت أننى أول مصرية تقوم بهذا الأمر، وأنه أمر غير تقليديا أن يكون أحد فى نفس مكانى، وأدركت أن هذا الهدف جزء من عملى.

وأعترف أن فى الأمر مخاطرة كبيرة، فتغيير فكر وتوجهات العالم ليس أمرا سهلا، خاصة أننى لم يسبقنى أحد إلى هذه المهمة، ولم يسبقنى أحد لكى أتطلع إليه أوأقتدى به، لكننى أحب حكى القصص وتقديم رسالة للجمهور وهذه هى رسالتى.

مهمة الفن خاصة فى هذا الوقت، جمعنا معا فى غرفة واحدة بأفكارنا وأصولنا المختلفة، والمسرحية تجربة مختلفة وأشعر بسعادة كبيرة كلما ظهرت أمام الجمهور يوميا، وإذا كنت مصدر إلهام لأحد من الجمهور سأكون سعيدة حقا.

< ما هى الأعمال التى شاركتِ فيها قبل «سيدتى الجميلة»؟

ــ قدمت كثيرا من العروض المسرحية الغنائية للهواة «مجانا»، وكنت أذهب دائما إلى المسرح لكى أؤدى من أجل شغفى وحبى للتمثيل، وأعتقد أن تقديم عرضا يوميا على مدى ثلاثة أو أربعة أشهر دون مقابل أمرا لا يفعله سوى شخص شغوف بالتمثيل والفن.

لم أقدم أى عملا احترافيا أو تجاريا من قبل، ولكن حب التمثيل تملكنى منذ الصغر.

< متى ستنتقلين للعمل فى هوليوود؟

ــ أحب جدا أن أظهر على الشاشة، وأشارك فى أفلام هوليوود، وأعتقد أنه سيكون أمرا رائعا أن أتقدم لهذه الخطوة المهمة، لكننى أحب المسرح أيضا فالتواصل مع الجمهور بشكل مباشر يمكننى من متابعة ردود الفعل بشفافية.

من مميزات المسرح أن الأداء يتطور ويختلف يوميا، فكل يوم على المسرح تجربة مختلفة، وكل يوم عرض يتملكنا جميعا أحاسيس مختلفة ما بين السعادة والحزن، وهذا سر شغف هذه المهنة وتميزها.

< هل لديك موهبة الإخراج المسرحى؟

ــ أنا أحب التمثيل كثيرا، وكونى راوية قصة أمرا مبدعا، وفكرت كثيرا فى خوض تجربة الإخراج وأعتقد أننى سأتمكن من خوضها يوما ما.

< ما هى طموحاتك المستقبلية؟

ــ أرغب بشدة فى زيارة مصر، وتقديم حفلات وأعمال على مسارحها، والتواصل مع المجتمع الذى أنتمى إليه وأتصل بجذورى التى ألإخر بها، وأفكر كثيرا فى هذا الأمر.

أتمنى عرض «سيدتى الجميلة» بمصر، لأنه سيكون أمرا مميزا جدا، واقترحت الأمر على فريق عملى، خاصة أن مصر لديها دار أوبرا جميلة، ومسارح وأوركسترا رائعة، وأحب ان أكون جزءا من هذا التاريخ.

ما أقدمه فى برودواى أمرا مميزا جدا، لكن العودة لجذورى سيكون رائعا أيضا.

< هل زرت مصر من قبل؟

ــ نعم.. زرت مصر مرتين من قبل عندما كنت صغيرة، فمعظم عائلتى تقيم فى الإسكندرية التى انتقل منها والدى إلى أمريكا، وأتواصل دائما مع أعمامى وعماتى وأبنائهم، ونتبادل الرسائل طوال الوقت.

أعتقد أن الشعب المصرى يمتلك من الشغف والجمال ما يشجعنى على التواصل معهم، وأتمنى زيارة مصر قريبا مع والدى.

< لماذا تأجلت زيارتك إلى مصر؟

ــ اكتشفت موهبتى فى التمثيل والغناء منذ كان عمر 4 سنوات، ومنذ وقتها بدأت مشوارا طويلة وبذلت جهدا استغرق كل وقتى، والمثير بخصوص التمثيل أنك لا تعرف أبدا متى سيحين دورك على المسرح أو أمام الكاميرا لذا انتظرت هنا حتى لا تفوتنى الفرصة.

الآن أنا أحصد نتاج مجهودى وعملى طوال السنوات الماضية، وأعترف أن هذا «الكارير» صعب، ويأخذ من حياتى كثيرا، لكن دائما تحديد الأولويات أمر مهم، لذا آمل فى العودة وأتمكن من زيارة مصر العام القادم للتواصل مع عائلتى.

< كيف تقبل والدك رغبتك فى خوض مجال التمثيل؟

ــ أبى هو المشجع رقم واحد فى حياتى، وعندما أخبرته برغبتى فى خوض مجال التمثيل، حاول البحث معى عن بدائل أخرى لمستقبلى، واختيار مجال عمل أكثر أمنا، لكن شغفى بالتمثيل كان واضحا لذا قرر مساعدتى ومساندتى دائما.

يتابع والدى بشغف كل عروضى وكان حاضرا منذ اليوم الأول فى سيدتى الجميلة، ويقرأ كل حواراتى الصحفية.

أما والدتى فكانت تبذل الكثير من الجهد معى، فنحن لم نكن مقيمين فى نيويورك، لذا كانت تأخذنى بالسيارة يوميا لساعات ذهابا وإيابا لحضور اختبارات التمثيل، وتنتظرنى لفترات طويلة، فهو أمرا لطيف أن تدعمنى عائلتى دائما.

< هل تابعتِ نجاح رامى مالك الحائز على جائزة الأوسكار؟

ــ تابعت بشغف نجاح رامى مالك، وأعجبنى فيلم «بوهميان رابسودى»، الذى نال عنه جائزة أوسكار أفضل ممثل العام الماضى، خاصة أنه كان يقدم دورا مختلفا عن المتاح للرجال من أصل عربى هنا.

عندما شاهدت نجاح رامى مالك تأكدت أنه يمكننى تحقيق ذلك أيضا طالما تمكن هو من تخطى هذه الصعوبات.

< ماهى مواهبك الأخرى إلى جانب التمثيل؟

ــ أعتقد أن التمثيل والغناء جزء من حمضى النووى، ولا أملك أى مواهب أخرى غيرهما، لكننى أحب قضاء أوقات الفراغ مع عائلتى وأصدقائى، وأحب السفر كثيرا، والتعلم بخصوص الثقافات المختلفة، وكل ما هو جديد.

< وأيهما تفضلين أكثر التمثيل أم الغناء؟

ــ التمثيل والغناء أمر واحد بالنسبة لى، فأنا أحب كونى راوية قصص على المسرح، أما فى الغناء فأشعر أننا متصلة عاطفية مع الموسيقى، وإذا كان واجبا الاختيار بينهما سأختار الغناء لأنه كان اختيارى الأول منذ الصغر.

< من المفضل لك فى التمثيل والغناء؟

ــ فى الغناء أعشق سيلين ديون، فهى مميزة جدا ورائعة، وقدمت كل أغانيها بشغف وكلماتها ذات معنى.

أما ممثلتى المفضلة التى ألهمتنى كثيرا، فهى ميريل ستريب، والقصص التى تقدمها فى أفلامها طموحة ومختلفة عن المتاح للنساء، فهى لا تقدم فقط أدوارا رومانسية، ولا تحتاج إلى رجل ليكمل قصتها.

< أشعر أنك «فيمينيست» ومتحيزة للنساء كثيرا؟

ــ أنا «فيمينست»، وناصرة لحقوق المرأة، ولكن بعيدا عن الصورة الخاطئة التى توصف بها هذه الكلمة أحيانا، أنا أومن بالمساواة بين الرجل والمراة دائما فى الحقوق والواجبات، وأعرف جيدا أن النساء لديهن الكثير ليقدمنه مثل الرجال.

< هل تابعتِ ردود فعل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى حول عملك؟

ــ نعم.. وصلتنى الكثير من الرسائل والإيميلات الإيجابية، من جمهور، وفنانات وممثلات عربية، وهو أمر جميلا وتواصل مميزا شجعنى كثيرا على الاستمرار.

أنا سعيدة جدا بردود الفعل، التى ذكرتنى بهدفى، ولا يوجد أمرا يضاهى مساندة مجتمعك لك.