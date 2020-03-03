شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الكويتي

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أجرى وزير الخارجية الكويتية أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن "الاتصال تناول مجمل آواصر العلاقات المتينة والوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

كما بحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، نفت الوكيلة المساعدة للصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية بثينة المضف وجود نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم: "لا نية لوقف الرحلات مع مصر، وأيضا لا توجد نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر، ولكن الوزارة تراقب الوضع بشكل عام".

ووفق للبيانات الرسمية من الجانبين فإن الكويت سجلت 56 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينما سجلت مصر حالتين اثنتين.