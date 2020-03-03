ارتفاع حاد لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

(د ب أ)

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا في التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين، مع اتجاه المتعاملين نحو تكوين مخزون لديهم على أمل اتخاذ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة (تحالف اوبك بلس) قرارا بخفض إنتاجها خلال الاجتماع المقرر لهذه الدول الأعضاء في اجتماعها خلال الفترة من 4 إلى 6 آذار/مارس الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 99ر1 دولار أي بنسبة 5ر4% إلى 75ر46 دولار للبرميل تسليم نيسان/أبريل المقبل. وكان سعر الخام قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة بتراجع قدره 33ر2 دولار أي بنسبة 5% إلى 76ر44 دولار للبرميل تسليم نيسان/أبريل المقبل، وهو أقل مستوى له منذ كانون أول/ديسمبر 2018. وفقدت أسعار النفط حوالي 16% في الأسبوع الماضي ككل وهو أكبر تراجع أسبوعي للأسعار منذ أكثر من 12 عاما.

من ناحية أخرى ، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهري تراجع إنتاج الولايات المتحدة خلال كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 78ر12 مليون برميل يوميا مقابل 86ر12 مليون برميل يوميا خلال الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، فإن التقارير الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية منذ كانون ثان/يناير الماضي أشارت إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط ليصل إلى مستوى قياسي قدره 13 مليون برميل يوميا.

في الوقت نفسه، يراهن التجار على تحرك البنوك المركزية في العالم وإعلان تخفيف السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد العالمي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

من جهتها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، إن الحكومات يجب أن تدعم الوظائف والشركات والسيولة داخل الأسواق في مواجهة فيروس كورونا المتحور (كوفيد - 19).

وقالت " بات الاقتصاد العالمي في وضعه الأكثر خطورة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ".