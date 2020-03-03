مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة تشيلسي أمام ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
كأس الإتحاد الإنجليزي:
تشيلسي أمام ليفربول – الساعة 21:45 – beIN Sports HD 2
وست بروميتش ألبيون أمام نيوكاسل يونايتد – الساعة 22:00 – beIN Sports HD 3
ريدينج أمام شيفيلد يونايتد – الساعة 22:00 – beIN Sports HD 13 EN
كأس ألمانيا:
ساربريكين أمام فورتونا دوسلدورف – الساعة 19:30 – Sky Sport 1 Germany
شالكه أمام بايرن ميونيخ – الساعة 21:45 – Sky Sport 1 Germany