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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:15 ص

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة تشيلسي أمام ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس الإتحاد الإنجليزي:

تشيلسي أمام ليفربول – الساعة 21:45 – beIN Sports HD 2

وست بروميتش ألبيون أمام نيوكاسل يونايتد – الساعة 22:00 – beIN Sports HD 3

ريدينج أمام شيفيلد يونايتد – الساعة 22:00 – beIN Sports HD 13 EN

كأس ألمانيا:

ساربريكين أمام فورتونا دوسلدورف – الساعة 19:30 – Sky Sport 1 Germany

شالكه أمام بايرن ميونيخ – الساعة 21:45 – Sky Sport 1 Germany


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