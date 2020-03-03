المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: تركيا اعتقلت قاضيا ظلما في عملية تطهير بعد الانقلاب

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قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن السلطات التركية اعتقلت بشكل ظالم أحد القضاة في عملية التطهير التي قامت بها بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 2016 .

وكان القاضي هاكان باس واحدا من بين 2735 قاضيا تم وقفهم عن العمل للاشتباه في عضويتهم في منظمة مزعومة يديرها رجل الدين فتح الله جولن.

وألقت السلطات باللائمة على جولن في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب اردوغان.

واعتقل باس ووجهت إليه اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية بعد أيام من محاولة الانقلاب.

وقضت المحكمة أن المحاكم التركية تعاملت بشكل غير قانوني عندما اعتمدت على مجرد الشك في انتماء باس إلى منظمة محظورة كأسباب كافية لاعتقاله قبل المحاكمة.