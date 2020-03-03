دبلوماسي روسي: لن نقبل احتكار طالبان للسلطة في أفغانستان

شدد زامير كابولوف ممثل الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان ومدير قسم الشئون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الثلاثاء/، على أن روسيا لن تقبل أبدًا احتكار حركة طالبان للسلطة في أفغانستان.

وقال كابولوف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد أخبرنا طالبان بشكل واضح أكثر من مرة بأننا لن نقبل أي احتكار للسطلة في أفغانستان، كما أننا نرفض عودتها إلى الحكم"، مُضيفًا: "لسنا أول من يصرح بذلك، فيشاركنا الرأي نفسه الدول الصديقة لأفغانستان".

وأكد أن "الموقف الروسي يؤيد استمرارأفغانستان كجمهورية، ولكن الأمر مطروح أمام الشعب الأفغاني ليحدد قراره ويتوصل إلى اتفاق جماعي فيما يخص هذا الشأن".

وأضاف كابولوف أن ممثلي كلا من الولايات المتحدة، والصين، وباكستان، وأفغانستان اتفقوا على الاجتماع معًا على هامش المحادثات الأفغانية- الأفغانية، حيث كان آخر اجتماع عقد بين الدول الأربع كان في شهر يوليو الماضي.

ووفقًا لمعاهدة السلام التي عقدت بين الولايات المتحدة وطالبان، فإن قرار وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم سيدخل حيز التنفيذ في 10 مارس الجاري.