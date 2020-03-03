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(د ب أ)

أعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف سار اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد وتتعلق بمواطن فرنسي يعيش في السنغال منذ عامين.

وقال سار إن المريض ذهب إلى مستشفى خاص لإجراء فحوصات عند عودته من زيارة إلى بلده الأم في 26 شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح سار في مؤتمر صحفي أن الرجل ظل قيد الحجر الصحي هناك منذ ذلك الحين.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت مساء اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورنا وتتعلق بمواطن مغربي قادم من إيطاليا.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 5، بينها حالة واحدة لمواطن إيطالي تم ترحيله إلى بلاده.

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى مواطن عائد من إيطاليا.

وفي مصر،أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المصاب أجنبي ولديه أعراض بسيطة وحالته مستقرة، وتم عزله بالمستشفى لإجراء التدابير اللازمة.

ووفقا لما نقله مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر فقد تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لفحص المخالطين له.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت أمس شفاء أول حالة إصابة بالفيروس.