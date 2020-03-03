ميركل: بوتين يرفض اجتماعا رباعيا بشأن سوريا مع أردوغان وماكرون

قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرفض اجتماعًا رباعيًا بشأن سوريا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، اجتازت سفينة الإنزال الكبيرة التابعة للبحرية الروسية (نوفوتشيركاسكا) مضيق البوسفور، وتوجهت إلى البحر المتوسط لتستقر في ميناء طرطوس السوري.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن هذه هي أول رحلة تقوم بها (نوفوتشيركاسكا) إلى سوريا هذا العام، وفي الوقت نفسه، هذه هي السفينة الرابعة للبحرية الروسية التي تتجه نحو سوريا، حيث توجهت قبل ذلك الفرقاطتان (الأدميرال ماكاروف، والأدميرال جريجوروفيتش)، و(أورسك).

يشار إلى أن الفرقاطتين (الأدميرال ماكاروف، والأدميرال جريجوريفيتش) مسلحتان بصواريخ كاليبر.. فيما كان رئيس قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود أليكسي روليف قد أعلن أن السفن ستنضم هناك إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.