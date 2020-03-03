متحدث الري: تغيب إثيوبيا عن اجتماع واشنطن إعاقة لمسار مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة بدأت منذ 8 سنوات وتم تكثيفها منذ شهر نوفمبر الماضي لتصل آخر الاجتماعات في فبراير الماضي بواشنطن، وكان من المفترض فيها أن يتم التوقيع على الاتفاق بعد تدارك النقاط الفنية ولكن تغيبت إثيوبيا عمدًا من أجل إعاقة مسار المفاوضات.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، ببرنامج "منتصف الأسبوع" ، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما ذكره البيان الإثيوبي حول حاجتهم إلى المزيد من الوقت كان مفاجئًا للجميع.

وأضاف أن مصر خلال 5 سنوات كانت منخرطة في مفاوضات كاملة واتبعت مصر كافة السبل التفاوضية للوصول إلى حلول ترضى كافة الطرق طبقًا للقانون الدولي وتحت مظلة اتفاقية تحقيق المبادئ.

وأوضح أن المادة 5 من اتفاقية تحقيق المبادئ كانت تنص على عدم البدء في ملء السد إلا بعد الرجوع إلى باقي الدول، لافتًا إلى أن خزان السد لم يتم ملأه حتى الآن، ولكن إثيوبيا أعلنت أنه سيتم الملء بشكل موازي لعملية الإنشاء.

وأشار إلى أن هناك دراسات فنية لم تستكمل مثل أمان السد والأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وآلية التشغيل وسنوات الجفاف.