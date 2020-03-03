ترامب يقول إنه تحدث مع زعيم طالبان وأجرى «محادثة جيدة»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه تحدث مع أحد زعماء حركة طالبان، بعدما وقعت الولايات المتحدة والحركة الإسلامية اتفاقا في عطلة الأسبوع يهدف إلى خفض العنف في أفغانستان والسماح لواشنطن بخفض عدد قواتها هناك.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض "لقد أجرينا محادثة جيدة مع زعيم طالبان. نحن لا نريد العنف".

وكانت طالبان قد ذكرت في وقت سابق إن قيادتها، ومن بينهم عبد الغني بارادار تحدثت مع ترامب، وهي حدث نادر أن يتحدث رئيس أمريكي بشكل مباشر مع أحد الأطراف الفاعلة المعادية من غير المسؤولين في دولة ما .

وتسعى الولايات المتحدة إلى خفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 جندي خلال عدة أشهر.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان في وقت سابق مساء اليوم، إن الرئيس الأمريكي أجرى مكالمة هاتفية مع الملا بارادار نائب رئيس الشئون السياسية في حركة طالبان، استمرت 35 دقيقة وتركزت على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ومحادثات السلام.

ووقعت واشنطن وحركة طالبان اتفاقًا تاريخيًا السبت الماضي ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرًا، وسيؤدي إلى إنهاء الحرب .